Biblioteche come luogo di integrazione: grandi progetti per Villaseta

C'è anche la biblioteca di Villaseta, ad Agrigento, tra le strutture beneficiarie di un finanziamento da parte di Fondazione con il Sud e Centro per il libro e la lettura, per la valorizzazione delle biblioteche comunali "come spazi di inclusione e rigenerazione urbana".

L'idea progettuale, proposta dall'Aics, prevede la creazione di "attività e servizi innovativi" che consentano di restituire la biblioteca alla comunità, con una particolare attenzione a bambini e ragazzi.

"Nello specifico - dice una nota - verranno realizzati alcuni interventi di adeguamento e riorganizzazione degli spazi, procedendo contestualmente alla digitalizzazione della biblioteca per arricchirne il patrimonio librario e agevolare l’accesso da parte degli utenti. L’ammodernamento sarà completato dalla creazione di una sala gaming utile a sfruttare le potenzialità educative dei videogiochi, accrescendo al tempo stesso l’attrattività e la capacità di aggregazione della biblioteca".

Saranno previste attività di doposcuola per i bambini di un istituto comprensivo limitrofo alla biblioteca, di uno sportello di consulenza per l’autoimprenditorialità e l’imprenditoria giovanile e la realizzazione di numerosi e laboratori educativi (gaming, illustrazione, fumetto, fotografia, videomaking, legalità e guida sicura con Ussm e Uepe) e di scambio culturale con le comunità straniere frequentanti il Cpia.

All’interno del laboratorio dovrà inoltre essere lanciata una call rivolta ai giovani artisti del quartiere per l'allestimento di 3

postazioni artistico-artigianali di booksharing, con cui accrescere i presidi culturali presenti sul territorio. Tutte le attività verranno realizzate di concerto con la comunità e consentiranno di censire 150 nuovi utenti, prevedendo almeno 1920 ore di apertura annue supplementari della biblioteca.