Motocarrozzette con conducente, per le domande c'è tempo fino al 28 maggio

C'è tempo fino al prossimo 28 maggio per il bando rivolto ai conducenti di motocarrozzete. Il Comune di Agrigento ha prorogato di oltre 20 giorni il termine per la presentazione della domanda per partecipare al rilascio di 11 autorizzazioni di noleggio con conducente di autovetture fino a 9 posti e 5 autorizzazioni per motocarrozzette.

La proroga (si potranno presentare domande fino al 28 maggio) è stata disposta dagli uffici "sentiti i quesiti posti da alcuni aspiranti alla partecipazione al bando" che sono stati ritenuti meritevoli di accoglimento e per consentire "la più ampia adesione allo stesso".

Il bando era atteso da tempo, ma era stato contestato in modo più o meno velato da alcune specifiche categorie professionali.