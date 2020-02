Festival dei "Bambini del mondo", a scegliere i vincitori sarà una "mini" giuria

Sarà una giuria "speciale", composta esclusivamente da bambini, a valutare le performace dei dieci gruppi internazionali che parteciperanno al 20° Festival internazionale “I Bambini del mondo”.

E’ questa la novità voluta per l'edizione 2020 da Giovanni Di Maida, papà del festival insieme all'indimenticato Claudio Criscenzo , e da Luca Criscenzo presidente dell’Aifa, Associazione International Folk Agrigento, che organizza la manifestazione giunta quest’anno alla ventesima edizione.

La giuria è composta da: Sofia Ilardo, presidente, Mame Cisse, vice presidente, Aurora Neri, Salvatore Albore, Giorgia Brucceri, Carlotta Faro, Gloria Spoto, Edoardo Messina e Giorgio Ilardo.

"La giuria ha già effettuato la prima riunione ed è già al lavoro per conoscere, in questo primo momento sulla “carta” i dieci gruppi internazionali che partecipano al Festival – comunica Luca Criscenzo – abbiamo fornito loro tutto il materiale per studiare i Patrimoni immateriali Unesco che ogni gruppo rappresenterà, la loro storia e le tradizioni”.

“La scelta – aggiunge Giovanni Di Maida presidente del Festival – sarà indirizzata verso quel gruppo che meglio avrà rappresentato i propri patrimoni immateriali Unesco e le proprie tradizioni, non tanto sulla base della spettacolarità o della bravura tecnica dell’esecuzione, ma quanto sulla capacità di coinvolgere e trasmettere ai bambini le proprie tradizione”.

Quest’anno sono ben 10 i gruppi internazionali che partecipano al Festival Internazionale in programma dal 28 febbraio al 4 marzo 2020. Il premio "Claudio Criscenzo" 2020 sarà assegnato lunedì 2 marzo alle ore 20:30 presso il Museo

di Agrigento.