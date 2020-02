Autotrasportatore merci, rinnovata la commissione d'esame

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Rinnovata la commissione d’esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore merci su strada in scadenza di mandato. Il Commissario straordinario Alberto Girolamo Di Pisa, con propria determinazione, ha nominato la nuova commissione che risulta composta da Amelia Scibetta, direttore del Settore Trasporti del Libero Consorzio, in qualità di presidente, dall’Arch. Carmelo Vella, Direttore della Motorizzazione Civile di Agrigento e da Mauro Montaperto, funzionario M.C. di Agrigento. Nominati anche i componenti supplenti: Arch. Maria Teresa Russotto della Motorizzazione Civile di Agrigento e Giovanni Librici, funzionario della M.C. di Agrigento. Angelo Di Mauro, responsabile del servizio dell'Ente, competente in materia di trasporti svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione d’esami, mentre Cinzia Provenzali dipendente dell'Ente, con competenza in materia di trasporti, è stata nominata Segretario supplente. Presidente supplente della Commissione il Dr. Achille Contino, dirigente del Libero Consorzio. La nuova commissione resterà in carica per tre anni.

Ai sensi della normativa vigente nella commissione è prevista la presenza del Dirigente del Settore Trasporti del Libero Consorzio che la presiede; di un Dirigente del dipartimento trasporti designato dal Dirigente generale della Regione e un funzionario del dipartimento trasporti designato dal Dirigente Generale della Regione oltre ad un segretario scelto fra i dipendenti della Provincia, nonché dai componenti supplenti. Nei prossimi giorni sarà approvato il nuovo bando per stabilire la data degli esami della prima sessione per l'accesso alla professione di autotrasportatore merci su strada per il 2020.