Coronavirus ad Agrigento, spesa sospesa e farmaci a domicilio: tutti i contatti utili

Come fa una famiglia in difficoltà economica a sopravvivere in questo momento difficile? Chi porta la spesa o i medicinali agli anziani o alle persone con patologie che non possono uscire di casa? Chi posso contattare se ho bisogno di assistenza domiciliare? Sono alcune delle domande che si sentono più spesso in queste giornate di emergenza sanitaria da Coronavirus.

Ad Agrigento, già da diversi giorni si sono attivate parecchie realtà commerciali e associazioni a supporto delle fasce più deboli. Mentre si attende l'attivazione della macchina della solidarietà messa in campo dal Governo nazionale per i Comuni e le famiglie indigenti, un primo aiuto concreto alle persone in difficoltà economica che non hanno modo di sostentarsi autonomamente è arrivato nei giorni scorsi proprio dalle istituzioni locali e dalle realtà commerciali del territorio.

Ecco l’elenco delle attività che in questo momento critico si sono attivate per offrire le consegne a domicilio:

Supermercati, e ingrossi alimentari

Supermercato Qualis

Supermercato Il Centesimo

Supermercato Tedesco Max

Supermercato 3f Like

Pizzerie, ristoranti, rosticcerie

Sapori Divini

Enotria Calici in Dispensa

Pescherie

Amo in Bocca

Macellerie

Macelleria Alfonso Mirotta

Macelleria Mirotta

Macelleria Entro Carne

Macelleria Ciccia e Salsiccia



Enoteche e beverage

Enoteca Corona

Enotria Calici in Dispensa

Bottiglieria Condorelli

Sovebi srl

Elettronica

Welcome

Cellulopoli

Farmaci a domicilio

Consegna a domicilio di farmaci per soggetti vulnerabili. Questa l'iniziativa della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con Federfarma, con cui viene intensificato il servizio a domicilio dedicato a soggetti over 65 anni, non autosufficienti e soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (temperatura superiore a 37,5°) o sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus COVID-19. Il servizio, assolutamente gratuito, è fruibile attraverso il numero verde 800 065510, disponibile h24 e sette giorni su sette.

Spesa sospesa

Se da una parte si è attivato l'iter dei servizi sociali, dall'altra associazioni, supermercati e volontari stanno facendo la loro parte per non lasciare sole e venire incontro alle persone bisognose. Anche ad Agrigento si è attivata così la cosiddetta "spesa sospesa". Aderire all'iniziativa è semplice per tutti. Quando andiamo al supermercato a fare la spesa, possiamo lasciare generi di prima necessità "sospesi" per chi non può permettersela.

Ad Agrigento il sindaco Lillo Firetto, oltre lodare l’impegno dei volontari di associazioni e della Caritas che in questi giorni stanno aiutando le famiglie più in difficoltà distribuendo alimenti e beni di prima necessità, ha fornito alla cittadinanza i contatti del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), al quale potere chiedere informazioni o avanzare richieste d’aiuto e ha lanciato una raccolta fondi da destinare alla Onlus dei Volontari di Strada per la distribuzione della spesa ai più bisognosi, ritirabile nei supermercati aderenti di Agrigento.

Ecco i supermercati dover fare la spesa sospesa e potere aiutare chi è in difficoltà:

R7 – SISA

Max Supermercati

Paghi Poco

CONAD

Il Centesimo

MD

I volontari della Protezione Civile, valutando i casi di reale e assoluta necessità, raccoglieranno la spesa donata per poi distribuire a quanti ne facciano richiesta presso il C.O.C. chiamando i seguenti numeri telefonici, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00: 0922/590516 - 0922/590468 - 0922/590460

Ricordate che sarete voi stessi, voi commercianti a cui in questi giorni è andato il pensiero della nostra redazione, ad aiutarci a "mappare" il commercio in città e a favorire le fasce più deboli della nostra città. Dovrete soltanto segnalare - gratuitamente - la vostra impresa attraverso questo form.

Coronavirus, il Libero consorzio attiva servizio di consulenza psicologica per i dipendenti

L'iniziativa di consulenza psicologica di supporto è dedicata ai dipendenti del Libero Consorzio che ne facciano esplicita richiesta. La consulenza vuole fornire delle risposte personalizzate, nel rispetto del massimo riserbo e della privacy dei richiedenti. Un atteggiamento psicologico valido, secondo quanto indicato dal Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro, può aiutare non solo chi lo attua ma anche gli altri familiari, innescando un circuito virtuoso, e aumentando il “quoziente di resilienza” dei singoli, della famiglia, della comunità. Il dipendente interessato dovrà inviare un sms ad un numero definito (cell. 3316749422), riportando sinteticamente la problematica di cui vuole consulenza, il numero telefonico in cui vuole essere chiamato ed eventualmente anche l'orario preferito. Successivamente, in tempi ragionevolmente brevi, verrà contattato per una consulenza telefonica di aiuto e sostegno. Di norma per ogni richiesta verrà erogato un intervento psicologico di circa mezz'ora, salvo casi specifici.