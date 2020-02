“Storie di carta”, al via corso di formazione all'Archivio di Stato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Archivio di Stato di Agrigento, in linea con il terzo Piano Nazionale per l’Educazione al Patrimonio Culturale, nell’ambito dell’Offerta formativa nazionale 2019-2020 – Servizi educativi MIBACT, settima edizione, ha attivato il corso di formazione e aggiornamento per il personale docente denominato “Storie di carta”.

I sette incontri formativisaranno occasione per conoscere l’Istituto, le attività archivistiche e il patrimonio documentario e per riflettere sul ruolo degli archivi nella costruzione di percorsi didattici significativi e orientati allo sviluppo di competenze.

In tema di formazione e aggiornamento professionale è opportuno ricordare che l’interlocuzione da parte della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali con i competenti uffici del MIUR ha permesso di inserire gli istituti MiBACT tra gli enti accreditati per la formazione dei docenti, riconoscendo il valore strategico della formazione dei docenti in servizio sui temi dell’educazione al patrimonio.

Il corso, le cui iscrizioni si sono chiuse a fine gennaio, inizierà il 20 febbraio 2020alle ore 15:00 e si concluderà nel mese di maggio.