Aragona, grande successo per la terza “Passeggiata della Salute”

Si è svolta domenica scorsa ad Aragona la terza “Passeggiata della Salute”. L’iniziativa è stata organizzata dalle associazioni CeSVop di Agrigento, Gruppo di Volontariato Vincenziano Aic Italia Aragona, Avsa, Adas, Mudia Chiesa madre, Ongvi (Giubbe d’ Italia) e con il patrocinio del Comune di Aragona.

E' stato un appuntamento utile anche per sollecitare la sensibilità ambientale, dato che per l’occasione è stata indetta la “giornata ecologica” con lo slogan “salviamo il nostro paese dai rifiuti abbandonati…ma non dimenticati”. Durante la passeggiata alla scoperta o riscoperta delle bellezze storiche e architettoniche di Aragona è stato raccolto infatti un bel quantitativo di rifiuti abbandonati per strada e nei sentieri. All'iniziativa hanno partecipato tantissimi aragonesi, nonostante una lieve pioggia. Presenti il sindaco Giuseppe Pendolino, il suo vice Franco Virone ed il presidente del Consiglio Comunale di Aragona, Gioacchino Volpe. La giornata è servita anche per inaugurare la prima planimetria turistica della città.