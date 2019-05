Festa della Repubblica, studenti a lezione di libertà e giustizia dalle istituzioni

Il Comune di Aragona, in vista delle celebrazioni in tutta Italia della festa della Repubblica del 2 giugno, organizza un momento di incontro e di riflessione, rivolto alle nuove generazioni, sui valori di libertà, giustizia, uguaglianza fra gli uomini e il rispetto dei diritti del popolo.

L’iniziativa, che coinvolgerà l’Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Aragona, è in programma domani, con inizio alle 9. La manifestazione, alla quale parteciperanno un centinaio di alunni, si articola in tre momenti; gli studenti incontreranno le autorità in aula consiliare per un momento di confronto. Successivamente, in corteo i partecipanti si sposteranno in piazza Umberto I per la deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto.

Infine, gli studenti visiteranno la stazione dei carabinieri di Aragona.

A fare gli onori di casa saranno il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, gli assessori della sua giunta Franco Virone, Francesco Morreale, Stefania Di Giacomo e Mariella Sardo, il presidente del consiglio comunale, Gioacchino Volpe e consiglieri comunali.

Saranno presenti alla manifestazione anche il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Canicattì, il capitano Mario Amengoni e il comandante della Stazione dei carabinieri di Aragona, il maresciallo Paolino Scibetta.