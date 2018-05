Aperti fino alle 23, i commercianti della via Atenea pronti a dire sì

Ci pensano su i commercianti della via Atenea, in molti sarebbero farevoli per posticipare la chiusura delle attività commerciali. Non più alle 20 e 30, ma alle 23. Il salotto buono della città sarebbe pronto ad “abbracciare” i turisti. L’idea è di Cristian Moncada di City of the Temples.

Infatti, il 75 per cento delle attività commerciali della via Atenea dice sì all’apertura serale nel periodo estivo. Quasi pronto un cartellone di eventi, gratuito, studiato per creare un nuovo movimento nel centro cittadino nel periodo estivo, così da sopperire la mancanza di una vita commerciale negli orari più freschi, preferiti dai turisti e dagli stessi cittadini.

Sono stati anche riuniti molti degli organizzatori di eventi e intrattenimento e sono pronti a sposare l'iniziativa. Stessa cosa per le scuole (musica, danza, ecc..) che hanno immediatamente sposato l’iniziativa.

La manifestazione prevede -oltre all’apertura straordinaria dei negozi per tutto il periodo dell’alta stagione, fino alle 23 tutte le sere, in via Atenea, l’alternanza di: rock band, ensemble jazz, teatro, reading, animazione per bambini e molte sorprese.

“Ho contattato 47 attività commerciali - ha dichiarato Moncada - della via Atenea e vorrei sfruttare questa possibilità per invitare tutti gli altri a contattarci. Le risposte sono state molto positive. Vi sono diversi ostacoli e difficoltà, ma la voglia di fare e di trovare nuove strade vince su tutto, anche nel caso dei commercianti, vittime della crisi mondiale e dalla recente apertura del centro commerciale. Vorrei ringraziarli ad uno a uno, così come vorrei ringraziare tutti gli organizzatori e i gestori di locali che si stanno rendendo disponibili".