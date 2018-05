"L'Altra Sciacca dei piccoli", gli eventi dedicati ai bambini

L’associazione L’Altra Sciacca e la Vertigo Srl, col patrocinio del Comune di Sciacca, nell’ambito delle manifestazioni di “Aspettando il Letterando In Fest 2018” hanno organizzato una serie di eventi dedicati ai bambini dal titolo: “L’Altra Sciacca dei piccoli”. Si tratta di appuntamenti riservati al pubblico dei bambini che si svolgeranno nelle prossime domeniche di maggio.

Il programma delle manifestazioni che si svolgeranno al Multisala Badia Grande prevede la rassegna cinematografica BimbiAlCinema, dedicata ai bambini a partire dai 3 anni di età che si svolgerà domenica 13 e 20 maggio con inizio alle ore 17.

“Kirikù e la strega Karabà” e “Il Gruffalò” e “Gruffalò e la sua piccolina” sono i due cartoni prescelti con la distribuzione al termine della proiezione di fogli per la realizzazione di disegni ispirati al film, i più belli potrebbero far parte di una mostra.

Mentre l'ultima domenica di maggio, spazio al teatro dei Pupi di Angelo Sicilia con tematiche rivolte alla sensibilizzazione dei più piccoli sul tema della lotta alla mafia. Due gli spettacoli in programma, a partire dalle 17 per i bimbi più piccoli, a seguire, secondo spettacolo per ragazzi.