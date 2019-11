L'Altrasciacca, si conclude oggi il concorso fotografico "Life"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si conclude oggi ufficialmente l’edizione 2019 del progetto LIFE che ha visto lo svolgimento della caccia al tesoro fotografica lo scorso 20 Luglio, la mostra fotografica “LIFE is contrast” dal 9 al 11 Agosto ed il challenge fotografico instagram che si conclude oggi con la proclamazione della foto vincitrice.

Ad aggiudicarsi la vittoria quest’anno è Giuseppe Maurilio Alongi, su instagram @alongiuseppe ,con uno scatto che esprime al meglio il contrasto tra bianco/nero e colore, staticità e movimento, solitudine e indifferenza, anima e corpo.

Il vincitore si aggiudica l’esposizione dell’opera nella prossima edizione della mostra LIFE ma anche durante il festival “Russafart” a Valencia che si svolgerà nel Maggio/Giugno 2020 (http://www.russafart.com/), quale riconoscimento del merito per aver colto in pieno lo spirito del challenge e del tema proposto.

A giudicare le 25 foto pervenute sono stati:

Antonella Russo – moglie di Fabrizio Piro e ideatrice del progetto LIFE

Riccardo Catagnano – creative director e amico di Fabrizio

Antonella Giovinco – fondatrice e Local Manager di Igers Agrigento

Nino Sabella – regista

Ricordiamo che il progetto “LIFE – memorial Fabrizio Piro” è organizzato dal Club Fotografico Amatoriale L’AltraSciacca Foto, dagli amici e familiari di Fabrizio e dalla community Igers Agrigento.

Tutto lo staff ringrazia i partecipanti al Challenge e si congratula con il vincitore, dando appuntamento all’edizione 2020 di LIFE.