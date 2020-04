Alberi crollati sulla strada e cedimento dell'asfalto, tecnici del Libero consorzio in azione

Diversi interventi sulle strade provinciali sono stati effettuati questa mattina dal personale stradale del Libero consorzio comunale di Agrigento a causa del maltempo che si è registrato nelle scorse giornate.

Il vento ha provocato la caduta di un grosso albero lungo la carreggiata della provinciale 54 Sciacca- Monte Kronio al km 2. "Le notevole dimensioni dell'arbusto - spiega l'ufficio stampa dell'ente - hanno richiesto anche l'intervenuto della polizia municipale di Sciacca e di una squadra dei vigili del fuoco per rimuovere il tronco".

Un altro intervento è stato effettuato sulla provinciale 10 Campobello di Licata - Fiume Salso dove si è verificato un leggero cedimento del manto stradale in tratto che ne riduce la transitabilità. Sul posto sono stati collocati i segnali di pericolo. Nei prossimi giorni saranno valutati i possibili interventi dal personale tecnico dell'Ente.

"Tutto il personale del settore Infrastrutture stradali - spiegano dal Libero consorzio -, nonostante l'emergenza Covid 19, prosegue il

controllo giornaliero dell'intera rete delle strade di competenza dell'ente - che è lunga oltre 1.200 km. Gli automobilisti che utilizzano le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, per necessità o negli altri casi previsti per l'emergenza Covid-19, sono invitati alla massima prudenza rispettando rigorosamente i limiti di velocità segnalati lungo i tracciati".