Aics, Pippo Alvaro nuovo responsabile del settore teatro

Pippo Alvaro è il nuovo responsabile provinciale del settore Teatro Aics per la provincia di Agrigento. L’elezione è avvenuta al termine di una riunione della commissione provinciale teatro del dipartimento Cultura dell'associazione, diretto dal giornalista Stelio Zaccaria. Nel contesto è stato anche eletto Angelo Cinque, già responsabile provinciale del settore Burraco, nuovo segretario provinciale del settore Teatro.

“Dalla mia elezione - dice Alvaro - ho già convocato diverse riunioni. La prima di queste è servita per definire la rassegna “Maschere nude” che abbiamo tempestivamente posto in essere al teatro del Caos. Nelle successive riunioni ho avuto modo di confrontarmi con i presidenti delle altre compagnie teatrali ai quali ho esposto il mio programma di Settore che consiste nell’istituzione annuale del premio “Teatro AICS”, nel mese di dicembre, nella rassegna di tutte le compagnie per le prossime Festività Natalizie, nella creazione di veri e propri corsi di formazione per varie figure del mondo teatrale. Un impegno che già ho assunto è la programmazione di una rassegna di tutte le compagnie per l’estate 2020. Un altro importante obiettivo che mi sono posto, per il quale ho implicitamente coinvolto la Commissione Provinciale del Settore Teatro, concernerà anche nel guidare, aiutare e informare le compagnie amatoriali sul come muoversi nel mondo della burocrazia, specialmente nel segmento che interessa il mondo del teatro amatoriale, delle rappresentazioni, delle richieste agli Enti Pubblici, dei piani di sicurezza e per tutto quanto concerne una sana amministrazione del Settore".