Albero pericolante in via Mattarella, Gramaglia: "A rischio la pubblica incolumità"

Albero pericolante a ridosso della via Piersanti Mattarella. A segnalarlo, documentandolo con foto, è stato il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia. L'arbusto è letteralmente in bilico a ridosso della carreggiata, tanto che i mezzi più pesanti, ad esempio gli autobus, sono costretti ad invadere la corsia opposta per transitare senza urtare i rami soprastanti.

“Si tratta – sottolinea Gramaglia – di un evidente pericolo per la pubblica incolumità. Occorre con urgenza che l’assessore Battaglia e il dirigente comunale preposto intervengano a rimedio, coinvolgendo, se necessario, le Ferrovie dello Stato qualora la zona rientri nel demanio ferroviario”.