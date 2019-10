Un cursore tattile al tempio dei Dioscuri: a donarlo sarà il Lions club

Il neonato Lions Club Valle dei Templi muove i primi passi. La presidente del club service Mariella Antinoro, il prossimo martedì 22 ottobre 2019 alle 10,30 nel corso di una cerimonia consegnerà infatti un cursore tattile con paletto con scritta braille per i non vedenti e large print per gli ipovedenti al Parco archeologico al fine di collocare lo stesso ai piedi del tempio dei Dioscuri.

Presenti, tra gli altri, saranno il direttore del Parco della Valle dei Templi, architetto Roberto Sciaratta, il presidente dell’Unione Italiana Ciechi di Agrigento, Giuseppe Vitello, che ha collaborato all’iniziativa, e alcuni studenti dell'istituto d’istruzione superiore “Foderà-Brunelleschi”.

“L’iniziativa – ha spiegato il presidente Antinoro - rientra nel service distrettuale ‘Una passerella per la vita: abbattiamo le differenze’ promosso dal nostro governatore Angelo Collura. Abbiamo voluto aprire le nostre attività con questo momento di condivisione a cui saranno presenti le autorità del distretto Lions ma anche una delegazione di studenti. Siamo al lavoro – ha aggiunto ilpesidente Mariella Antinoro – con la mia squadra per realizzare tutte le iniziative che ho annunciato nel corso della cerimonia di consegna della charter. La prossima iniziativa prevista è l’incontro in un istituto superiore della città nell’ambito del service nazionale dei Lions ‘Interconnettiamoci … ma con la testa’. Faremo incontrare i nostri esperti con gli studenti. Ma tante altre iniziative ci attendono. Non ci mancano entusiasmo e passione e soprattutto spirito di servizio”.