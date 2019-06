Cantieri sulle statali, Firetto: "Si rispettino gli impegni assunti"

"Stop a giochetti e rimpalli. Sia data finalmente priorità alle opere che per i territori e per i cittadini siciliani significano sicurezza e infrastrutture minime essenziali per studenti, lavoratori pendolari, aziende e turismo. Si rispettino gli impegni assunti e si trovi quella soluzione parlamentare che superi il fermo cantieri sulla Agrigento-Palermo e sulla Agrigento-Caltanissetta". Così il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, componente dell'ufficio di Presidenza dell'Anci Sicilia, a margine dell'incontro tra sindacati dei lavoratori, imprese creditrici Cmc e la delegazione di sindaci del territorio in rappresentanza dell'Anci, sugli impegni elusi dal Governo relativi al decreto sblocca cantieri.