Strade provinciali ed ex consortili, al via il servizio antincendio

Servizio antincendio anche lungo le strade provinciali ed ex consortili, nonché lungo alcune strade statali. Ad organizzarlo - sarà attivo da lunedì, 22 giugno, - è stata la Protezione civile del Libero consorzio Comunale di Agrigento. Si tratta di un servizio che, da diversi anni, offre un importante aiuto agli organi competenti in materia di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Contrariamente agli anni precedenti l’impegno del Libero consorzio di Agrigento sarà sostenuto principalmente dal personale dell’ufficio di Protezione civile, considerata la scarsa disponibilità di volontari delle varie associazioni iscritte nel registro. Associazioni che sono prevalentemente impegnate in appoggio ad altri enti e alla popolazione per l’emergenza Covid-19.

Il servizio sarà svolto, nelle giornate a maggiore rischio incendio, con dichiarazione del livello di allerta “alto” (da parte del Centro funzionale della Regione Siciliana) dalle 12 alle 20, sino al 31 agosto. Le squadre saranno composte da due dipendenti dell’ufficio di Protezione civile o due volontari delle associazioni di volontariato che hanno dato la loro disponibilità. Saranno attivate postazioni dinamiche lungo le strade provinciali e alcune statali limitrofe alle aree boscate per garantire le attività di vigilanza e avvistamento dei focolai di incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’attivazione di questo importante servizio è stata comunicata dal commissario straordinario, Di Pisa, alla Prefettura, al comando dei vigili del fuoco, all'ispettorato ripartimentale delle Foreste, al dipartimento regionale della Protezione civile, ai comandi delle varie forze dell’ordine ed ai sindaci dei Comuni interessati.

Le postazioni di avvistamento si trovano lungo le seguenti strade:

- SP n.34 – SP n.35 nei comuni di Bivona, Lucca Sicula e Villafranca Sicula;

- SP n. 20 – SPC n.29 e SPC n.30 nel comune di Casteltermini;

- SP n. 29 A – SP n.30 e SP n.28 nei comuni di Cattolica Eraclea e Montallegro;

- SP n.63 A – SP n.05 B – SPC n.67 e SPC n.68 nei comuni di Palma di Montechiaro e di Licata;

- SP n.69 – SP n.70 – SP n.44A – e SP n. 43 nei comuni di Sambuca e Santa Margherita Belice;

- SP n.3 4 – SP n.3 5A – SP n.36-- SP n.47-- SP n.48-- SP n.86 e SS115 nei comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Ribera e Villafranca Sicula;

- SP.n.75 – SP n. 87 nei comuni di Siculiana e di Montallegro;

- SP.n.47 – SP n.36 e SP n.37 nei comuni di Sciacca, Caltabellotta e Villafranca Sicula.