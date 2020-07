Vecchio chiosco abbandonato all'indifferenza sulla spiaggia di San Leone

"Nella principale spiaggia di San Leone c'è il relitto abbandonato di un vecchio chiosco, sequestrato ed abbandonato all'indifferenza. Tutto ciò, oltre ad essere una bruttura unica, rappresenta un pericolo costante per i bagnanti che affollano la spiaggia Delle Dune". Lo denuncia l'associazione ambientalista MareAmico. "Negli scorsi mesi, dopo tante richieste da parte di MareAmico, la Capitaneria, il Comune e il Demanio avevano fatto un sopralluogo, ma poi tutto è rimasto come prima. E poi - sottolinea Claudio Lombardo, responsabile dell'associazione, - ci lamentiamo che il turismo non decolla ad Agrigento!".

