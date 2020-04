Coronavirus e cimiteri chiusi, petizione online per farli riaprire

E' online da ieri sera. Si tratta della petizione - promossa dall'associazione "Mani libere" - per fare riaprire i cimiteri comunali di Agrigento. "Tanti cittadini si sono rivolti a noi - scrive il responsabile: Peppe Di Rosa - . Buona parte di loro si recava giornalmente in questo luogo, quasi come se si continuasse a mantenere un sottile legame con i propri figli, i propri genitori, i propri affetti. Oggi, con questa chiusura, viene negata tale consolazione. Con questo appello al sindaco chiediamo, a nome loro, con i dovuti controlli e in considerazione dell’avvio della cosiddetta fase 2, la riapertura di questi cimiteri per poter garantire il rispetto delle norme previste dagli ultimi decreti per il contenimento della diffusione del CoVid-19”.

"Riiteniamo, dopo avere visto che altri sindaci in Sicilia ed addirittura nella vicina Raffadali, hanno determinato la riapertura dei cimiteri che sia opportuno riaprire i cimiteri del Comune di Agrigento che oltretutto, per la loro estensione, non produrranno, naturalmente con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nessun rischio di contagio che non si possa avere in altri luoghi magari più a rischio. Per questo motivo abbiamo lanciato tramite un video un appello al sindaco e una petizione popolare che possa aiutarci a indirizzare il sindaco a determinare su una decisione che ci appare dovuta".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca qua per la petizione