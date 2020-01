Nessun caso di abusivismo edilizio: dicembre è scivolato via senza intoppi

Nessun caso di abusivismo edile. Nell’appena trascorso mese di dicembre, ad Agrigento, la polizia municipale non ha scovato nessuna opera edilizia realizzata in assenza di concessioni, in totale difformità o con variazioni essenziali.

A comunicarlo alla Procura della Repubblica, al ministero dei Lavori pubblici, all’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, al Genio civile è stato il dirigente ad interim del quinto settore, Territorio e Ambiente, Antonino Insalaco.