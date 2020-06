Erba alta sui marciapiedi di Monserrato, Borsellino: "Vengano resi percorribili"

"Dopo aver svolto personalmente un sopralluogo e dopo aver ricevuto numerose lamentele e segnalazioni dei residenti nel quartiere di Monserrato, non possiamo che prendere atto del totale abbandono e degrado in cui versano i marciapiedi che di fatto sono 'tane' per zecche e pulci e che essendo impercorribili mettono a serio rischio la pubblica e privata incolumità". Lo dichiara, con una nota stampa, il consigliere comunale Salvatore Borsellino.

"Considerato che in questi anni le nostre interrogazioni, mozioni, atti di indirizzo, richieste di consigli comunali straordinari aperti sono rimasti inascoltati - aggiunge - e sono sono serviti a poco e niente non ricevendo alcuna risposta concreta e positiva da chi è al governo della nostra città, con questo comunicato chiediamo di rendere quanto meno i marciapiedi praticabili e messi in sicurezza affinché questi nostri cittadini residenti a Monserrato non retrocedano dalla serie 'C' alla categoria dilettantistica da terzo mondo".