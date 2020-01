Marcia contro l'isolamento, ci sarà anche il movimento culturale "Il centro storico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In merito alla manifestazione indetta dalla Chiesa Agrigentina e dai sindacati in data giorno 25 gennaio 2020 in merito alla questione viabilità in provincia di Agrigento, il movimento Culturale "Il Centro Storico di Agrigento" ha deciso di scendere in piazza per manifestare contro il cattivo stato in cui si trovano le strade nell' agrigentino. Basti pensare al viadotto Morandi, chiuso da ormai più di 1000 giorni; alla galleria del Quadrivio Spinasanta etc etc... Agrigento può rialzarsi solamente se facciamo sentire la nostra voce.