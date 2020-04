Manutenzione sulla condotta di via San Vito, saltano i turni idrici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 comunica che, a causa di un improcrastinabile intervento di manutenzione sulla condotta ricadente in via San Vito, nel comune di Agrigento, i turni di distribuzione previsti in data odierna dal serbatoio “Rupe Atenea” denominati 5 (Imera, Cicerone Bassa), 6 (Pirandello, Atenea) e 7 (Empedocle, Nenni) non verranno effettuati.

La distribuzione tornerà regolare non appena ultimati i necessari lavori di manutenzione.