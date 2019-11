Aggregazione e pulizia, il parroco incontra il sindaco per Giardina Gallotti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è discusso di una serie di temi della frazione di Giardina Gallotti, in particolar modo della necessità di individuare dei locali da destinare a luoghi di aggregazione per bambini e giovani, nell'incontro avvenuto in Comune tra il sindaco Lillo Firetto e padre Ombeni Gentil Mupenda, nuovo parroco della frazione agrigentina. Un utile confronto che il neo parroco ha voluto con il primo cittadino per individuare alcune piccole priorità per migliore la vita nella borgata come la necessità di provvedere allo spazzamento dei residui e dei detriti provocati dalle recenti pioggie e di assicurare una lieve potatura degli alberi dirimpetto alla chiesa parrocchiale. Il Sindaco ha assicurato l'intervento del Comune e a tale proposito si svolgeranno dei sopralluoghi tecnici per intervenire su aree da destinare a giovani e bambini.