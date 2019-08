"Indietro tutta": ex compagni di scuola festeggiano i 50 anni della maturità

Se fosse stata una festa per un anniversario di matrimonio avrebbero celebrato le nozze d’oro, ma la serata speciale - che si è svolta in un noto ristorante del litorale agrigentino - ha visto protagonisti gli ex alunni della 3B del liceo classico “Empedocle” del 1968. Gli ex compagni di scuola hanno festeggiato il cinquantesimo anniversario del conseguimento della maturità. Come in classe, prima di iniziare le lezioni, all’appello - che oggi è formato da affermati medici, giornalisti, architetti, farmacisti e avvocati - hanno risposto: Carmelo Amato, Silvio Baio, Luigi Barba, Onofrio Dispensa, Calogero Frisina, Giuseppe Gallo, Alfonso Gaziano, Alfonso Licata, Salvatore Marciante, Antonio Patti, Santo Pitruzzella, Giovanni Sacco , Francesco Setticasi, Alfonso Sollano, Calogero Sorce e Michelangelo Spoto.

“In realtà – dice il promotore della serata Santo Pitruzzella – non ci siamo mai persi di vista, ma abbiamo voluto festeggiare il nostro cinquantesimo per ricordare i tempi trascorsi sui banchi di scuola. E’ stato – ha aggiunto l’ex alunno della 3B – un piacevole viaggio indietro nel tempo”.