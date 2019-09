Beniamino Biondi ha donato 600 volumi alla biblioteca La Rocca

Ha donato alla biblioteca "Franco La Rocca" circa 600 volumi: il patrimonio librario della sua famiglia. A deciderlo è stato Beniamino Biondi, ex assessore comunale della Giunta Firetto. "Si tratta di testi in buonissime condizioni afferenti numerosi generi: poesia, teatro, prosa, saggistica varia, storia e per buona parte non più in catalogo o attualmente editati, dunque volumi di significativo valore bibliografico ed economico, anche con riferimento alla storia della città di Agrigento - ha spiegato - . Ho provveduto a collocare in deposito i libri già alla biblioteca comunale, in modo che al più presto possano essere messi a disposizione di tutta la comunità, implementando il già ricco patrimonio librario della città con opere utili ai lettori e ai numerosi studiosi che potranno più agevolmente consultare opere di difficile reperimento. Ho formalizzato la mia volontà al sindaco di Agrigento chiedendo di volere accettare questa donazione, perfezionandone i contenuti con l’attivazione delle procedure di catalogazione dei volumi ricevuti, in modo - ha concluso Beniamino Biondi - che essi possano essere inseriti nel database nazionale e disposti al pubblico per la lettura e la consultazione".