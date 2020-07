Diportisti vicino alla spiaggia, MareAmico lancia l'allarme

"Ogni week end d'estate le nostre spiagge sono invase dai diportisti che, in barba alle leggi, navigano e sostano nell'area destinata alla pubblica balneazione: 300 metri in presenza di costa sabbiosa e 100 metri in presenza di costa a picco sul mare. Torre Salsa, Giallonardo, Le Pergole, la Madonnina e Drasy ieri erano completamente invase dai diportisti". E' con queste parole che arriva la denuncia, la prima di quest'estate 2020, di Claudio Lombardo, responsabile dell'associazione ambientalista MareAmico.

"C'è addirittura un posto, la Madonnina: un fazzoletto di mare maleodorante sotto il faro di Realmonte, dove non si può andare in nessun modo per il rischio di crolli. Ieri - documenta, con foto e video, l'associazione MareAmico - c'erano ben 48 imbarcazioni; un vero e proprio assembramento di diportisti, cosa assolutamente vietata! La Capitaneria fa quel che può...serve invece una maggiore educazione collettiva".