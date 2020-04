Coronavirus, sondaggio AgrigentoNotizie-Demopolis in Sicilia

Come valutate le misure attuate in Sicilia nelle ultime settimane per contrastare l’emergenza Coronavirus e contenere la diffusione del Covid-19? Vi preoccupano maggiormente i rischi per la salute o le conseguenze economiche? E' giusto posticipare la riapertura delle scuole in settembre? In giugno, secondo voi, devono riprendere i movimenti turistici verso la Sicilia?

Partecipate al sondaggio promosso da AgrigentoNotizie in collaborazione con l’Istituto Demopolis. Per rispondere in meno di 3 minuti al questionario: CLICCATE QUI