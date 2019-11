Claudia Casa riconfermata direttore di Legambiente Sicilia

Claudia Casa è stata riconfermata, dall'assemblea dei soci, nella carica di direttore di Legambiente Sicilia.

"E' certo un bel riconoscimento a livello personale, ma la cosa che mi ha regalato più emozione durante la due giorni di Piazza Armerina per il nostro XI° congresso regionale è stata la partecipazione dei nostri circoli, di quella 'base' territoriale che, a distanza di 40 anni, continua a rappresentare la vera forza della nostra associazione - ha commentato l'agrigentina Claudia Casa - . Ed è proprio in ragione di ciò che mi riprometto di dedicare i quattro anni del mio secondo mandato a far crescere questa nostra presenza sui territori tanto numericamente, con l'apertura quindi di nuovi circoli, ma anche qualitativamente, lavorando per offrire ai nostri presidii maggiori occasioni di confronto con il livello regionale con conseguente trasferimento di quelle conoscenze e competenze indispensabili per continuare a fare la Legambiente, consapevolmente e con coraggio".