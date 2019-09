Prenotazioni online della carta d'identità, disservizi con il cellulare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'ufficio Carte d'Identità del Comune di Agrigento comunica che per le prenotazioni online CIE (Carta d'identità elettronica) nel caso in cui si proceda alla prenotazione con il telefono cellulare, di non tenere conto della schermata che a volte appare in quanto il problema è legato all'operatore telefonico. In questi casi è opportuno per effettuare la prenotazione, collegarsi con un pc portatile o fisso.