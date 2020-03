Manutenzione straordinaria di strade provinciali, appalto da oltre 1.300.000 milioni di euro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 27 marzo le offerte relative al nuovo appalto per la manutenzione di alcune strade provinciali. Si tratta in particolare delle strade S.P n.15-A Bivio Caldare-Grotte, S.P.n. 15-B Stazione Grotte-Racalmuto, S.P. n. 60 (accesso a Comitini ex SS) e S.P. n. 38 Licata-c.da Cascino, sulle quali sono previsti diversi interventi progettati dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, e finanziati con DM n. 49/2018 “Finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari di Manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”.

L'appalto (esatta denominazione “Accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade provinciali: S.P.15A, S.P.15B, S.P. 60 e S.P. 38. Anno 2019/2020 ) sarà gestito integralmente in modalità telematica, e pertanto saranno accettate solo le offerte pervenute attraverso il portale Appalti del sito istituzionale www.provincia.agrigento.it, sul quale è pubblicato il relativo bando di gara con gli allegati tecnici.

L'importo complessivo dell'appalto è di 1.360.000,00 euro, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mentre la durata prevista dal contratto d'appalto sarà di 365 giorni continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. Questi prevedono, tra gli altri: pulitura di banchine e cunette, rimozione di detriti e fango dalla sede stradale (in seguito ad intensi eventi atmosferici), realizzazione di gabbionate e opere in muratura per l'eliminazione di alcune frane, ripristino del piano viabile con eliminazione di buche ed avvallamenti, risagomatura e bitumatura dei tratti danneggiati e ripristino della segnaletica verticale.