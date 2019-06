Differenziata, il "Caso Agrigento" sbarca su Rai 1

Raccolta differenziata, il "Caso Agrigento" sarà raccontato domani sera su Rai 1. Le riprese, effettuate nei mesi scorsi, sono della trasmissione "A Tutto Green", speciale del Tg1 realizzato da Igor Staglianò, e andranno in onda a partire dalle 23.30 nel contesto di più ampio racconto del Paese, da Nord a Sud.

Dentro, precisa il Comune, ci sarà anche "la Gazzetta della differenziata agrigentina, una pagina facebook e un numero whatsapp a disposizione dei cittadini per velocizzare segnalazioni all'Amministrazione volte a migliorare la raccolta dei rifiuti (che in città supera il 70 per cento)".