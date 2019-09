Via a rapporti culturali tra Agrigento e l'Ucraina, affidato l'incarico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'avvocato ucraino Volodymyr Pylypenko, presidente della Fondazione Centro di iniziative sociali della città di Poltava verrà ricevuto, domattina 1° Ottobre alle 10 e 30, dal sindaco Lillo Firetto per firmare l'incarico, a titolo gratuito di referente culturale della Città di Agrigento in Ucraina. L'incontro ufficiale servirà per mettere a punto iniziative culturali congiunte in vista delle celebrazioni di Agrigento 2020, 2600 anni di storia dalla fondazione della Città.