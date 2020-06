Accademia di studi mediterranei, Franzo Bruno Statella di Spaccaforno è il nuovo presidente

L'Accadema di studi mediterranei ha un nuovo presidente. Si tratta, dice una nota stampa, di Franzo Bruno Statella di Spaccaforno, "appartenente ad una delle famiglie più note della nobiltà siciliana, già dirigente della Merryll Lynch". Succede all’avvocato Diego Galluzzo.

“Sono stato chiamato ad un impegno particolarmente importante – ha detto il neo presidente – Pur essendomi giù occupato in passato di associazioni

culturali di prestigio, giudico un onore presiedere l’Accademia di Studi Mediterranei, un compito che coinvolgerà tutte le mie energie per portare avanti un percorso straordinario già brillantemente segnato dalla Assuntina Gallo Afflitto che ne ha fatto una delle istituzioni culturali più prestigiose del Mediterraneo. Per il 2020/2021 c’è già un progetto culturale già elaborato che seguiremo con attenzione. Per il resto cercheremo di ampliare la presenza dell’Accademia e di avere un dialogo elevato e proficuo con le istituzioni culturali, come università ma anche delle altre che sono presenti nel bacino del Mediterraneo e che appartengono ai paesi che si affacciano sul 'Mare nostrum'".