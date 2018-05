Porto Empedocle, attività didattica innovativa al plesso "Marullo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Giorno 4 maggio 2018, presso il Plesso scolastico del Piano Lanterna, “B.Marullo” dell'I.C. “L.Pirandello”di Porto Empedocle, con a guida il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ernesta Musca, si è svolta un'attività didattica formativa ed innovativa che ha viste partecipi la docente universitaria Prof.ssa Alessandra La Marca e le tre prossime laureande dell'Università degli Studi di Palermo delle Scienze della Formazione Primaria, Alessia Bologna, Flavia Macaluso e Noemi Agalbato, che hanno messo sul campo le loro qualificate capacità e competenze, acquisite durante il corso di laurea.

Beneficiarie dei nuovi traguardi didattici teorico-sperimentali sono state tutte e nove le classi del plesso che, raggruppate in 3 macro gruppi di studio- a classi aperte-, sono state coinvolte nello straordinario avvenimento didattico trascorso. Il tutto è stato realizzato alla presenza dei docenti interni del plesso scolastico, sotto l'occhio vigile e qualificato della “maestra delle maestre”(così si è autodefinita ai bambini) , Prof.ssa Alessandra La Marca , Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale, che insegna Metodologia didattica, Tecnologie educative in campo educativo presso la Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio culturale, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dell'Università di Palermo; nonché Responsabile del Tirocinio per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria e autrice di innumerevoli pubblicazioni di carattere didattico, adoperando prevalentemente metodi di ricerca sperimentali ed innovativi.

Cosa dire di questa esilarante e nuova esperienza scolastica che ci ha donato il mese di maggio? Essa ha sprigionato una nuova ed intensa sinergia di intenti tra le docenti, gli alunni, i genitori e le famiglie di un intero quartiere, che per l'importanza didattico-formativa che ne è scaturita, la divulgazione mediatica e l'emozionante memoria che ne verrà nel tempo, ha fatto si che la docente universitaria, colpita di così tanto interessato ed affettuoso coinvolgimento dei bambini, si sia proposta disponibile ad un successivo incontro di formazione didattica, “con tempi più distesi”, nei primi mesi del prossimo anno scolastico, che interesserà tutte le classi della scuola primaria dell'I.C. “L.Pirandello” , questa volta in chiave scientifica-fisica e matematica .

