Arrestato falso fisiatra, il plauso della Simfer di Agrigento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La sezione Simfer (Società Italiana Di Medicina Fisica e Riabilitazione) di Agrigento in riferimento alle recenti vicende che hanno portato al fermo del falso medico fisiatra a Raffadali esprime il proprio plauso alle autorità competenti nella conduzione delle indagini anche grazie alle denunce dei pazienti truffati dal falso medico specialista.

Allo stesso modo la Simfer precisa come siano solamente i medici fisiatri i responsabili dei progetti riabilitativi dei pazienti e come tali garanti della salvaguardia della salute degli stessi. Tale precisazione trova riscontro in frequenti episodi di anomale “pratiche mediche riabilitative” inefficaci che si rivelano pericolose per l’incolumità dei pazienti. Numerose sono le figure che orbitano nel mondo della fisioterapia e della riabilitazione, molte delle quali non mediche, ma l’unica legittimata alla visita, diagnosi ed alla prescrizione della terapia farmacologica e fisica riabilitativa è quella del medico fisiatra, a garanzia della salute dei pazienti.