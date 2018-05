Consegnata la borsa di studio Ilso ad Elisa Gambino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In una breve cerimonia presso l’istituto Crispi di Ribera il signor Vincenzo Sarullo, contitolare assieme al fratello Michele della Ilso Srl, lunedì 7 maggio, ha consegnato la borsa di studio della Ilso 2018-19, ad Elisa Gambino, studentessa della classe terza Turismo dell’istituto.

La borsa di studio, per la seconda volta (e quest’anno in occasione del 50° dalla fondazione dell’azienda), consente ad uno studente riberese di frequentare un anno scolastico all’estero, ospitati da una famiglia locale, con il programma di Afs Intercultura “Vivi e studia all’estero”.

Nelle parole del signor Sarullo, a 16 anni vivere e studiare all’estero, è importante non solo per l’acquisizione delle lingue e delle competenze pratiche, ma anche, e soprattutto, per la promozione di capacità di affrontare al meglio le difficoltà e le sfide del mondo dello studio e del lavoro. Elisa, nel ringraziare per l’opportunità offertale, ha spiegato che sin dalla scuola media sognava di fare questa esperienza e di andare proprio in Argentina, verso la cui cultura ha avuto sempre una grande curiosità.

La Responsabile Regionale per lo Sviluppo del Volontariato di Intercultura, Mila Montanaro, ha aggiunto che i programmi scolastici di Afs Intercultura, che permettono ad adolescenti di tutto il mondo di fare una lunga esperienza scolastica autonoma all’estero, aiutano a costruire un mondo migliore, in cui quei cittadini, che così giovani si sono confrontati positivamente con culture tanto diverse, saranno sicuramente portatori di istanze di convivenza pacifica. Ha letto poi il saluto per Elisa Gambino di Sofia Sferra, la vincitrice della borsa Ilso. dell’anno scorso, che è in Portogallo da sette mesi e sta facendo un’esperienza piena di incontri e di attività interessanti. La dirigente Antonina Triolo ha ricordato la lunga e proficua collaborazione tra la scuola ed Afs Intercultura che nasce dalla condivisione di un comune progetto educativo. L’istituto Crispi, infatti, ospita e manda all’estero un numero crescente di studenti con Intercultura. Quest’anno sono cinque gli studenti delle terze classi che frequenteranno un anno all’estero: oltre ad Elisa Gambino (Argentina), anche Alessandra Distefano, Claudia Lo Cascio e Bianca Tornambè (USA) e Gaia Rotolo (Costarica). Nelle parole del Sindaco Pace, i signori Sarullo, con tante azioni concrete, e tra queste la borsa di studio I.L.S.O. per i programmi all’estero di Intercultura, intervengono positivamente a favore della città. Erano presenti le classi dei ragazzi vincitori del concorso, due dei tre ragazzi stranieri ospitati da famiglie riberesi, i cinesi Zihao Wu, detto Klaus, e Hao Ziating, i familiari di Elisa e alcuni volontari del Centro Locale di Sciacca di Intercultura, Alessia Campo, Loredana Canfora, Sara Spataro, Maria Imbornone, Presidente, Giusy Patti, e Carmela Scimè, Responsabile Scuola.

Gallery